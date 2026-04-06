Lunes, 6 de Abril 2026
Gobierno provincial finaliza pagos de haberes y asistencia escolar para estudiantes
Política

Gobierno provincial finaliza pagos de haberes y asistencia escolar para estudiantes

Este martes 7 de abril concluye el pago de haberes de marzo y la segunda etapa de la Ayuda Escolar a trabajadores estatales, facilitando recursos para el inicio del ciclo lectivo.

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El Gobierno Provincial anunció que el 7 de abril se concluye el pago de los haberes de marzo, junto con la segunda etapa de la Ayuda Escolar para trabajadores estatales. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer un apoyo adicional a las familias en el inicio del ciclo lectivo, demostrando el compromiso del Ejecutivo con el bienestar de los agentes públicos.

Los agentes de las regiones de Valles recibirán sus salarios en este último día del cronograma, que se lleva a cabo a través del Banco Rioja, asegurando que los fondos estén disponibles desde el inicio del día. El esquema salarial también incluye un refuerzo económico para ayudar a las familias durante un periodo de altos gastos escolares.

La finalización de este proceso es crucial para que los empleados estatales dispongan de los recursos necesarios para cubrir los gastos educativos. La Ayuda Escolar impacta directamente en la vida cotidiana de muchas familias, facilitando el acceso a materiales esenciales para la educación de sus hijos.

Las autoridades han señalado que estas acciones forman parte de un plan más amplio para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Este esfuerzo también ha generado reacciones positivas entre los beneficiarios, quienes valoran el cumplimiento oportuno de los pagos por parte del Gobierno.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial ayuda escolar salarios educación bienestar social
TL;DR

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