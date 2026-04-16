Jueves, 16 de Abril 2026
Informe alerta sobre la pérdida de clases en el sistema educativo argentino
Política

Informe alerta sobre la pérdida de clases en el sistema educativo argentino

Estudiantes argentinos pierden más de 30 días de clase anualmente, lo que equivale a un año completo de escolaridad. El ausentismo es el principal problema, según directores.

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Un reciente informe titulado “Tiempo escolar: evidencia internacional y diagnóstico para la Argentina” revela que los alumnos en Argentina pierden más de 30 días de clase al año, lo que representa un año completo de escolaridad durante la educación primaria. Este estudio, elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Tomás Besada y Martín Nistal (Argentinos por la Educación), destaca la importancia del tiempo escolar en los aprendizajes.

A pesar de que los calendarios escolares establecen un promedio de 185 días de clases anuales, los estudiantes asisten efectivamente a solo 155 días, lo que equivale a una reducción del 17%. Los directores de escuelas primarias identifican el ausentismo como la principal problemática, superando otras dificultades como la falta de recursos pedagógicos. Según las pruebas Aprender 2023, el 49,3% de los directores considera que el ausentismo impacta negativamente en la enseñanza.

El informe también indica que, de mantenerse el ausentismo actual, los alumnos perderían alrededor de 195 días de clase a lo largo de su educación primaria. La situación se agrava con el ausentismo docente, que en 2024 promedió 13 días de paros a nivel nacional, afectando aún más el aprendizaje en las aulas.

Etiquetas: argentina educación ausentismo informe aprendizaje cippec
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