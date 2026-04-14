Martes, 14 de Abril 2026
Intendente Jorge Salomón destaca la importancia de su rol en la política riojana de cara a 2027
Política

Intendente Jorge Salomón destaca la importancia de su rol en la política riojana de cara a 2027

Jorge Salomón, intendente de General Ortiz de Ocampo, exige mayor representación para los intendentes en el Partido Justicialista, abriendo un debate sobre la centralización de candidaturas. Su postura puede redefinir las estrategias políticas provinciales.

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El intendente de General Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, ha expresado sus ambiciones políticas en el contexto de la sucesión provincial, sacudiendo la interna del oficialismo. En un mensaje que enfatiza la importancia de los intendentes del interior, Salomón exige que estos tengan «voz y voto» en las decisiones estratégicas del Partido Justicialista.

Salomón subrayó que su intención no es ocupar un puesto secundario, diferenciándose de otros candidatos más mediáticos, y abogó por una mayor representación de las realidades locales en la política. A pesar de reconocer el liderazgo del actual mandatario provincial, Ricardo Quintela, para dirigir este proceso, insistió en la relevancia de incluir a los intendentes en las decisiones clave.

Con respecto a su futuro, Salomón confirmó que no buscará renovar su cargo en el municipio, aunque la Reforma Constitucional de 2024 podría, según su interpretación, permitirlo. Esto plantea un debate sobre la interpretación de las normas vigentes y sus posibles consecuencias en las próximas elecciones.

Etiquetas: argentina política intendentes elecciones partido justicialista
TL;DR

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