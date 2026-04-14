Intendente Jorge Salomón destaca la importancia de su rol en la política riojana de cara a 2027

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El intendente de General Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, ha expresado sus ambiciones políticas en el contexto de la sucesión provincial, sacudiendo la interna del oficialismo. En un mensaje que enfatiza la importancia de los intendentes del interior, Salomón exige que estos tengan «voz y voto» en las decisiones estratégicas del Partido Justicialista.

Salomón subrayó que su intención no es ocupar un puesto secundario, diferenciándose de otros candidatos más mediáticos, y abogó por una mayor representación de las realidades locales en la política. A pesar de reconocer el liderazgo del actual mandatario provincial, Ricardo Quintela, para dirigir este proceso, insistió en la relevancia de incluir a los intendentes en las decisiones clave.

Con respecto a su futuro, Salomón confirmó que no buscará renovar su cargo en el municipio, aunque la Reforma Constitucional de 2024 podría, según su interpretación, permitirlo. Esto plantea un debate sobre la interpretación de las normas vigentes y sus posibles consecuencias en las próximas elecciones.