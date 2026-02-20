La apertura de sesiones en la Legislatura de La Rioja se pospone hasta marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Tere Luna, ex diputada provincial y actual secretaria legislativa, confirmó que el inicio del periodo de sesiones ordinarias en la Cámara se trasladó al 9 de marzo debido a un viaje del gobernador Quintela a Canadá. Este cambio se debe a su participación en la Feria internacional Minera, lo que implicó solicitar una prórroga para la apertura de sesiones.

A pesar de este ajuste en el cronograma, Luna enfatizó que el Día de la Autonomía de La Rioja, que se celebra el 1 de marzo, no se verá afectado. La funcionaria destacó que esta fecha histórica es inamovible y se respetará independientemente de la agenda legislativa. Así, el domingo se llevará a cabo la conmemoración del hito fundacional de la autonomía, y la apertura formal del año legislativo se realizará el lunes siguiente.