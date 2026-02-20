Viernes, 20 de Febrero 2026
La apertura de sesiones en la Legislatura de La Rioja se pospone hasta marzo
Política

La apertura de sesiones en la Legislatura de La Rioja se pospone hasta marzo

El gobernador Quintela dará su mensaje de inicio de sesiones ordinarias en la Cámara el 9 de marzo, tras participar en la Feria internacional Minera en Canadá. A pesar del cambio, el Día de la Autonomía de La Rioja se celebrará el 1 de marzo sin alteraciones.

Tere Luna, ex diputada provincial y actual secretaria legislativa, confirmó que el inicio del periodo de sesiones ordinarias en la Cámara se trasladó al 9 de marzo debido a un viaje del gobernador Quintela a Canadá. Este cambio se debe a su participación en la Feria internacional Minera, lo que implicó solicitar una prórroga para la apertura de sesiones.

A pesar de este ajuste en el cronograma, Luna enfatizó que el Día de la Autonomía de La Rioja, que se celebra el 1 de marzo, no se verá afectado. La funcionaria destacó que esta fecha histórica es inamovible y se respetará independientemente de la agenda legislativa. Así, el domingo se llevará a cabo la conmemoración del hito fundacional de la autonomía, y la apertura formal del año legislativo se realizará el lunes siguiente.

