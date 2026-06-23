Jueves, 25 de Junio 2026
Política

La justicia desestima denuncia contra el Fiscal Vallejos por insuficiencia de pruebas

La justicia archivó la denuncia de Cecilia Agüero contra Javier Vallejos por falta de pruebas. Se mencionó una factura de 2.900.000 pesos, desmentida por la defensa. El conflicto se vincula a una reestructuración interna en el MPF.

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La justicia decidió archivar la denuncia presentada por Cecilia Agüero contra el Fiscal General, Javier Vallejos, debido a la falta de pruebas suficientes para continuar con el caso. Esta información fue confirmada por el abogado David Calipo en una conferencia de prensa.

El conflicto surgió a raíz de una reestructuración en el área contable del Ministerio Público Fiscal (MPF). Agüero se opuso a finalizar auditorías sobre rendiciones de cuentas, lo que llevó al MPF a llevar a cabo una reconfiguración interna. Calipo desestimó las acusaciones de Agüero sobre violencia laboral y irregularidades, señalando que eran infundadas.

En particular, el abogado desmintió la denuncia relacionada con una factura de 2.900.000 pesos por la compra de papel, afirmando que la mercadería fue correctamente identificada y distribuida. Desde la defensa de Vallejos, se sostiene que las denuncias forman parte de una "campaña mediática" con fines políticos.

Además, se mencionó que cuatro integrantes de la familia de Agüero están empleados en el MPF y estarían bajo licencias que se sospecha podrían estar siendo utilizadas para actividades no relacionadas con sus funciones, mientras continúan percibiendo sus salarios.

Etiquetas: argentina política ministerio público fiscal denuncia violencia laboral campaña mediática
TL;DR

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