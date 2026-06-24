La Legislatura de La Rioja toma medidas drásticas contra Diego Molina Gómez

La diputada Gabriela Rodríguez ha iniciado una cuestión de privilegio en la Legislatura de La Rioja contra Diego Molina Gómez por declaraciones consideradas falsas sobre la Ley del Consejo de la Magistratura. La falta de rectificación podría llevar a sanciones que van desde la suspensión hasta la expulsión. La importancia de la ética en la función pública es central en este conflicto.

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La diputada Gabriela Rodríguez (UCR) ha presentado una cuestión de privilegio en la Legislatura riojana en respuesta a afirmaciones del diputado Diego Molina Gómez, a quien acusa de realizar “aseveraciones falsas” sobre el desempeño legislativo y la reciente sanción de la Ley del Consejo de la Magistratura. Este conflicto se originó por publicaciones en redes sociales donde Molina Gómez insinuó que la oposición, especialmente la banca radical, había llegado a acuerdos para permitir la continuidad en el Consejo.

Rodríguez desmintió estas afirmaciones categóricamente, argumentando que el diputado ha evadido el debate en el recinto, que considera el “ámbito natural” para la discusión política. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, la legisladora destacó la importancia de mantener la ética y la responsabilidad en su función, señalando que todo está regulado en la Constitución de la Provincia, que impide la reelección de consejeros.

El proceso se inició el 16 de abril y, ante la falta de rectificación por parte de Molina Gómez, la Comisión de Asuntos Constitucionales notificará formalmente al diputado para que ejerza su derecho a defensa. Tras esto, la comisión evaluará las actuaciones para determinar una posible sanción, que podría incluir desde una suspensión hasta la expulsión del cuerpo. Rodríguez también criticó la “politiquería” en la política, reafirmando su compromiso con la representación de sus ideales.