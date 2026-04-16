La regulación del Consejo de la Magistratura genera expectativas en la Legislatura provincial

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La comisión de la Legislatura provincial de La Rioja debatirá este jueves un dictamen que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Bajo la presidencia del diputado Federico Sbiroli, se busca fortalecer el sistema judicial, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda pública.

El proyecto establece mandatos de cuatro años con posibilidad de reelección y requisitos de residencia para sus integrantes, lo que pretende asegurar un funcionamiento eficiente y transparente del consejo. Este avance es considerado un paso significativo hacia la reforma del sistema judicial provincial, con el objetivo de mejorar la calidad de la justicia en la región.

La propuesta ha sido enriquecida a través de la interacción con organismos e instituciones, reflejando un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Se espera que la discusión en el recinto involucre activamente a diferentes sectores de la sociedad civil, quienes han mostrado interés en el mejoramiento del sistema judicial.

La aprobación de este dictamen podría fortalecer el vínculo entre el poder judicial y la ciudadanía, estableciendo bases sólidas para un futuro más transparente y eficiente. Este tratamiento en la sesión ordinaria subraya la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar los desafíos del sistema judicial en La Rioja.