Jueves, 25 de Junio 2026
Política

La Rioja refuerza su demanda territorial ante San Juan por 3.000 km² en disputa

La Rioja inicia acciones legales para recuperar más de 3.000 km² de territorio perdido ante San Juan, argumentando la nulidad de límites establecidos durante la dictadura. La Corte Suprema será el próximo destino de este histórico reclamo.

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Redacción Equipo Editorial
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La provincia de La Rioja ha decidido reactivar su reclamo limítrofe con San Juan, buscando recuperar más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio que, según las autoridades, fue injustamente quitado durante la última dictadura militar. Con el apoyo de la Legislatura provincial, el gobierno de La Rioja planea llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que el decreto que establece los límites actuales es inconstitucional.

El Asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, afirmó que esta acción jurídica busca corregir lo que consideran un despojo institucional. Goyochea destacó que la fijación de límites provinciales es exclusiva del Congreso de la Nación, por lo que los decretos emitidos por administraciones de facto, como el Decreto 18.004 de 1974, son nulos. Según él, los actos normativos de la dictadura no fueron ratificados por el legislativo nacional, lo que refuerza su posición.

A pesar de que el reclamo no es nuevo y ha sido planteado por diversos referentes políticos a lo largo de las décadas, el gobierno busca ahora avanzar hacia una resolución judicial. La intención es que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de los decretos de facto y restablezca la soberanía territorial de La Rioja.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial disputa limítrofe corte suprema política territorio
TL;DR

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