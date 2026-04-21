Martes, 21 de Abril 2026
La senadora Florencia López denuncia persecución política contra el peronismo en La Rioja
Política

La senadora Florencia López denuncia persecución política contra el peronismo en La Rioja

a los servicios esenciales y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. La senadora Clara López destaca la crisis del sistema judicial y el impacto de la política económica nacional en las provincias.

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La senadora nacional por La Rioja, Clara López, ha asumido recientemente funciones en el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Durante una entrevista, abordó temas cruciales como la crisis institucional y el impacto económico que la Nación ejerce sobre las provincias, subrayando la necesidad de que la política reconecte con las preocupaciones de la ciudadanía.

López destacó la importancia de su nuevo rol, que implica sancionar a magistrados por infracciones. Explicó que el Consejo de la Magistratura se encarga de designar jueces y que su tarea en el jury es fundamental, especialmente en el contexto actual del sistema judicial y casos como el de LIBRA, donde aún no se avanza en la investigación a pesar de las pruebas existentes.

La senadora también criticó un sistema judicial que considera viciado y dominado por intereses corporativos y políticos. Afirmó que hay una "casta judicial" que se protege mutuamente, lo que dificulta la correcta administración de justicia. Sin embargo, reconoció la labor de algunos jueces que actúan de manera ética y se oponen a reformas laborales injustas.

En relación a la situación económica, López apuntó a la gestión de Javier Milei, señalando que los recortes de fondos afectan gravemente a los intendentes, quienes deben destinar gran parte de sus presupuestos a cubrir gastos básicos como la luz, lo que genera una crisis profunda en la administración local.

Etiquetas: la rioja clara lópez consejo de la magistratura política crisis institucional gobierno nacional
TL;DR

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