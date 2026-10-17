La senadora Florencia López logra frenar el hostigamiento judicial en La Rioja

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Aimogasta adoptó medidas de protección para la senadora nacional María Florencia López, tras denuncias de hostigamiento y violencia. Se ordena el cese inmediato de ataques en medios locales y se prohíbe la comunicación con la legisladora. La decisión subraya la importancia de proteger los derechos de las mujeres en la esfera pública.

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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Aimogasta ha dictado medidas preventivas a favor de la senadora nacional por La Rioja, María Florencia López, en respuesta a denuncias de hostigamiento y violencia. La resolución, emitida el 14 de octubre, prohíbe cualquier tipo de comunicación y contacto con la legisladora, así como el cese inmediato de actos de intimidación y menosprecio en medios de comunicación locales.

Los responsables de Radio Argentina 103.5 y Radio Activa 104.7 deben eliminar, en un plazo de 24 horas tras la notificación, todos los contenidos denigrantes relacionados con López. Se advierte que el incumplimiento de esta orden judicial podría ser considerado como desobediencia.

La decisión del juzgado se basa en la legislación que protege a las mujeres de la violencia en el ámbito público. López reafirmó su compromiso con la participación de las mujeres en la vida pública, destacando la importancia de un debate democrático que respete la dignidad y los derechos de todos los individuos.