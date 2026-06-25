Jueves, 25 de Junio 2026
Política

La UNLaR propone cambios en su Estatuto que limitan las reelecciones de autoridades

La Universidad Nacional de La Rioja debate la reforma de su Estatuto Universitario, proponiendo extender los mandatos de 3 a 4 años. La comunidad académica participa activamente en este proceso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
La UNLaR propone cambios en su Estatuto que limitan las reelecciones de autoridades
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) está llevando a cabo un proceso de reforma de su Estatuto Universitario, el cual ha despertado interés en la comunidad académica. La Dra. Gabriela Brizuela, abogada y parte de la comisión ad hoc, aclaró aspectos esenciales sobre las modificaciones que se están proponiendo.

Brizuela aseguró que no habrá cambios en el sistema de permanencia de los cargos de conducción, manteniendo la limitación a una única reelección para rector, vicerrector y decanos. Entre las propuestas se incluye la extensión de los mandatos, pasando de 3 a 4 años, así como ajustes en los términos y una reorganización de artículos para mejorar la operatividad de la normativa interna.

La propuesta de reforma se originó en el Consejo Superior a partir de una sugerencia de una consejera, marcando el inicio de un trabajo colectivo. Se destacó que este proceso ha sido inclusivo, contando con la participación de todos los estamentos universitarios y un análisis comparativo con otros estatutos de universidades nacionales. Brizuela reiteró que se preservarán los derechos adquiridos en el proceso de democratización.

Etiquetas: la rioja unlar reforma estatutaria educación comunidad académica gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4521 articles →

Artículos relacionados

La Rioja refuerza su demanda territorial ante San Juan por 3.000 km² en disputa

El Concejo Deliberante de La Rioja aborda importantes temas en su sesión de hoy

La justicia desestima denuncia contra el Fiscal Vallejos por insuficiencia de pruebas

La Rioja intensifica reclamos territoriales: se forma comisión técnica para abordar el conflicto con San Juan

Leyes contra estafas digitales y regulación de propinas: iniciativas de Julio Reinoso en La Rioja

Políticas de protección infantil: Martha Pelloni se reúne con el TSJ en La Rioja

Docentes de La Rioja exigen al Gobierno la reapertura de paritarias salariales

El SELaR se opone a la inclusión de los "Chachos" en el salario docente y pide blanqueo salarial.

Estudiantes de la UNLaR afectados por el paro de ARDU, pero exámenes se mantienen.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar