La UNLaR propone cambios en su Estatuto que limitan las reelecciones de autoridades

La Universidad Nacional de La Rioja debate la reforma de su Estatuto Universitario, proponiendo extender los mandatos de 3 a 4 años. La comunidad académica participa activamente en este proceso.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) está llevando a cabo un proceso de reforma de su Estatuto Universitario, el cual ha despertado interés en la comunidad académica. La Dra. Gabriela Brizuela, abogada y parte de la comisión ad hoc, aclaró aspectos esenciales sobre las modificaciones que se están proponiendo.

Brizuela aseguró que no habrá cambios en el sistema de permanencia de los cargos de conducción, manteniendo la limitación a una única reelección para rector, vicerrector y decanos. Entre las propuestas se incluye la extensión de los mandatos, pasando de 3 a 4 años, así como ajustes en los términos y una reorganización de artículos para mejorar la operatividad de la normativa interna.

La propuesta de reforma se originó en el Consejo Superior a partir de una sugerencia de una consejera, marcando el inicio de un trabajo colectivo. Se destacó que este proceso ha sido inclusivo, contando con la participación de todos los estamentos universitarios y un análisis comparativo con otros estatutos de universidades nacionales. Brizuela reiteró que se preservarán los derechos adquiridos en el proceso de democratización.