La UNLaR redefine su estructura: autoridades electas por cuatro años

Con un 89% de apoyo, la Asamblea Universitaria aprobó un nuevo Estatuto en la UNLaR, promoviendo una gestión más eficiente y una mayor participación democrática. Este cambio marca un hito en la modernización de la educación superior.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha dado un paso significativo hacia la modernización al aprobar un nuevo Estatuto con el 89% de votos afirmativos en la Asamblea Universitaria. Esta reforma busca optimizar el funcionamiento institucional y adaptar su estructura a los desafíos actuales de la educación superior.

Entre los principales cambios, se promueve una administración más eficiente de los recursos, lo que permitirá reducir el gasto político y priorizar la inversión en enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la comunidad. Además, el nuevo Estatuto fortalece la participación democrática, asegurando una mayor representación de los distintos sectores que componen la comunidad universitaria.

El proceso de reforma fue resultado de un diálogo colectivo que involucró a representantes de todos los estamentos y espacios políticos de la universidad. Con la aprobación, la UNLaR inicia una nueva etapa centrada en la modernización, la democratización y el fortalecimiento de la calidad académica, convirtiéndose en una institución más abierta y transparente.