Martes, 14 de Abril 2026
La vicegobernadora Madera reafirma el compromiso con el federalismo en la región
Política

La vicegobernadora Madera reafirma el compromiso con el federalismo en la región

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, participó en un encuentro del Parlamento del Norte Grande para abordar la crisis económica que afecta al sector productivo. El plenario, que se llevará a cabo el martes, es crucial para diseñar políticas que fortalezcan el federalismo y respondan a las necesidades regionales.

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La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, asistió a un encuentro del Parlamento del Norte Grande Argentino en San Miguel de Tucumán, donde se discutieron temas relacionados con el federalismo y la situación económica de las provincias. En este contexto, se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán para crear una Diplomatura en Derecho Parlamentario, orientada a legisladores de la región.

Representantes de la Federación Económica también expusieron sobre el impacto negativo que la caída del consumo tiene en el sector productivo y comercial, enfatizando la necesidad de políticas que den respuesta a estas dificultades. Madera destacó la importancia de estos encuentros para fomentar una visión común y la defensa activa del federalismo, resaltando que se requieren decisiones concretas que respalden las economías regionales.

Además, se llevó a cabo un trabajo en comisiones, donde se revisaron más de 130 proyectos que serán presentados en la 57° Sesión Plenaria del Parlamento, programada para este martes. Este plenario reunirá a representantes de las diez provincias de la región, siendo crucial para el desarrollo de políticas que aborden los desafíos económicos actuales.

Etiquetas: la rioja teresita madera parlamento del norte grande economía federalismo tucumán
TL;DR

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