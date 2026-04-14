La vicegobernadora Madera reafirma el compromiso con el federalismo en la región

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La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, asistió a un encuentro del Parlamento del Norte Grande Argentino en San Miguel de Tucumán, donde se discutieron temas relacionados con el federalismo y la situación económica de las provincias. En este contexto, se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán para crear una Diplomatura en Derecho Parlamentario, orientada a legisladores de la región.

Representantes de la Federación Económica también expusieron sobre el impacto negativo que la caída del consumo tiene en el sector productivo y comercial, enfatizando la necesidad de políticas que den respuesta a estas dificultades. Madera destacó la importancia de estos encuentros para fomentar una visión común y la defensa activa del federalismo, resaltando que se requieren decisiones concretas que respalden las economías regionales.

Además, se llevó a cabo un trabajo en comisiones, donde se revisaron más de 130 proyectos que serán presentados en la 57° Sesión Plenaria del Parlamento, programada para este martes. Este plenario reunirá a representantes de las diez provincias de la región, siendo crucial para el desarrollo de políticas que aborden los desafíos económicos actuales.