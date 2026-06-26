Viernes, 26 de Junio 2026
Política

Mercedes Cáceres alerta sobre implicancias políticas de la reforma en el estatuto de la UNLaR

La reforma del estatuto de la UNLaR, criticada por Mercedes Cáceres, permite a decanos extender sus mandatos hasta 14 años, generando inquietud por la concentración de poder. La falta de transparencia en el proceso ha generado desconfianza entre los trabajadores.

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La reciente reforma del estatuto universitario de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha suscitado un fuerte cuestionamiento por parte de Mercedes Cáceres, referente de la agrupación GESTO. La falta de transparencia en el proceso ha generado descontento entre los trabajadores, quienes no han sido debidamente informados sobre aspectos críticos del proyecto.

Cáceres destacó que las modificaciones permitirían a los decanos permanecer en sus cargos hasta 14 años y a la rectora hasta 11 años, lo que podría llevar a una concentración de poder en la institución. Comparó este proceso con reformas anteriores, donde se requería un año y medio para construir consensos, a diferencia de la rapidez con la que se realizó esta reforma.

Además, Cáceres criticó que los temas técnicos podrían haberse resuelto dentro del Consejo Superior, argumentando que se utilizó una cuestión electoral como justificación para realizar cambios estructurales en un contexto nacional que no se considera apropiado para ello. A pesar de su aprobación interna, el nuevo estatuto aún no está en vigor.

Etiquetas: la rioja unlar reforma estatutaria política universitaria transparencia gobierno universitario
TL;DR

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