Mineros en alerta: restricciones en Ruta Provincial 506 afectan operaciones en La Rioja

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Los trabajadores de Guandacol y localidades cercanas han expresado su rechazo a las recientes decisiones judiciales de la jueza María Greta Decker, que buscan prohibir el tránsito minero por la Ruta Provincial Nº 506. Esta resolución impacta el tramo que conecta Guandacol con La Majadita, en la provincia de San Juan, generando un conflicto significativo para las comunidades que dependen de la minería.

En un comunicado, los mineros de la provincia de La Rioja calificaron estas medidas como «arbitrarias», advirtiendo que amenazan la estabilidad económica de cientos de familias que sobreviven de esta actividad. Aseguran que las empresas mineras, como Vicuña, son fundamentales para el empleo en la región y han asumido la responsabilidad del mantenimiento de caminos que el Estado ha descuidado.

El clima de tensión se ha trasladado al ámbito político, donde los trabajadores han cuestionado al secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, afirmando que sus declaraciones no representan a las comunidades locales. Los mineros han declarado un estado de alerta y movilización permanente hasta que se revoquen las restricciones impuestas.

La situación no solo afecta a los mineros, sino que también genera preocupación entre los habitantes de Guandacol, quienes ven amenazada su principal fuente de ingresos. La comunidad exige un diálogo con el Gobierno provincial para encontrar soluciones que permitan el desarrollo de la actividad minera sin perjudicar a las familias afectadas.