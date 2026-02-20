Viernes, 20 de Febrero 2026
Padre evasor deberá hacerse cargo por completo de la crianza de su hijo tras fallo judicial
Padre evasor deberá hacerse cargo por completo de la crianza de su hijo tras fallo judicial

La jueza María Alejandra Echevarría dictó un fallo histórico en La Rioja, poniendo fin a la desigualdad económica en un caso de evasión parental, tras evidenciar lujos ocultos del demandado. Este precedente podría transformar futuros casos relacionados con la equidad y derechos de los menores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h
La reciente decisión de la Justicia en La Rioja marca un avance significativo en la equidad de género y el bienestar de los menores. La jueza María Alejandra Echevarría, junto al secretario Claudio Gallardo, aplicó una perspectiva de género para abordar un caso de desigualdad económica que implicaba a un padre que, a pesar de declarar ingresos limitados, llevaba una vida de lujos extremos.

Se presentaron pruebas contundentes sobre su estilo de vida, que incluían movimientos financieros en moneda extranjera y estadías en hoteles de alta categoría, lo que superaba notablemente lo que alegaba como su salario. Este contexto llevó a la jueza a establecer un fallo que no solo resuelve cuestiones económicas, sino que también considera el bienestar emocional de los hijos.

El fallo establece un precedente que podría influir en futuros casos similares, subrayando la importancia de la colaboración interinstitucional en la defensa de los derechos de los menores. La decisión judicial resalta la responsabilidad parental y el compromiso con el bienestar de los hijos, enviando un mensaje claro sobre la equidad y la necesidad de un enfoque integral en conflictos familiares.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

