Protocolo escolar en La Rioja: un paso crucial para combatir la violencia en las aulas

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El Gobierno de la Provincia de La Rioja presentará un nuevo Protocolo de Actuación Interinstitucional con el objetivo de prevenir y abordar situaciones de violencia en el ámbito escolar. Este protocolo busca garantizar respuestas rápidas y coordinadas ante casos complejos, integrando a los ministerios de Educación, Seguridad, Salud, y Desarrollo Social, así como al Poder Judicial y al Poder Legislativo.

La iniciativa se basa en la legislación nacional y provincial vigente, definiendo responsabilidades claras para cada actor del Estado ante amenazas en establecimientos educativos. Se contempla la intervención, investigación y eventual sanción en caso de ser necesario, garantizando tranquilidad a familias, docentes y estudiantes.

Entre las acciones principales, se fortalecerán los canales de comunicación y se priorizará el bienestar de los estudiantes mediante acompañamiento integral. La jueza del Tribunal Superior, Karina Becerra, se unió a la mesa interinstitucional del Ministerio de Educación para diseñar este protocolo, que incluye una hoja de ruta para actuar ante crisis escolares, como tiroteos o mensajes anónimos que han generado preocupación en la comunidad educativa.

Las autoridades enfatizaron la importancia de evitar la difusión de información no verificada y pidieron a la comunidad utilizar canales oficiales para reportar cualquier situación, reafirmando así el compromiso del Estado provincial de promover entornos escolares seguros.