Lunes, 6 de Abril 2026
Quintela reafirma su apoyo a Kicillof en su liderazgo peronista en La Rioja
Política

Quintela reafirma su apoyo a Kicillof en su liderazgo peronista en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó su apoyo a Axel Kicillof en medio de un llamado a la unidad del peronismo, buscando fortalecer un frente opositor ante las elecciones de 2025. Su objetivo es unificar esfuerzos para recuperar el poder y contrarrestar las políticas de Javier Milei, que considera destructivas.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su apoyo al mandatario bonaerense Axel Kicillof, a quien calificó como “el mejor compañero hoy”. Este respaldo se da en el contexto de un fuerte llamado a la unidad del peronismo, donde Quintela criticó la gestión de Javier Milei y abogó por una “alternativa de poder” inclusiva de cara a las elecciones de 2025.

Quintela, en declaraciones radiales, aclaró que su prioridad no es una candidatura presidencial, sino la creación de un frente opositor sólido. En este sentido, se presentó como un “acompañante” y operador político, buscando unir al peronismo del interior con la provincia de Buenos Aires, crucial para el movimiento.

El gobernador considera que la fragmentación actual solo beneficia al gobierno de Milei, cuyas políticas tildó de “destructivas”. Subrayó la importancia de una unidad que represente a todos los sectores del peronismo, incluso aquellos con diferencias con el kirchnerismo. La visión de Quintela es que el apoyo a Kicillof es esencial para enfrentar el ajuste nacional y recuperar el poder en las próximas elecciones legislativas.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela axel kicillof peronismo política elecciones 2025
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