Quintela reestructura su gabinete: entran tres nuevos secretarios en la provincia

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El gobernador Ricardo Quintela ha anunciado cambios significativos en su equipo de trabajo, con el fin de optimizar la gestión provincial. Tres nuevos funcionarios, Carlos Machicote, Sylvia Gaitán y Jorge Maza, se integrarán al Ejecutivo para liderar diferentes secretarías, buscando revitalizar áreas clave y mejorar la comunicación política entre la capital y el interior.

La llegada de estos dirigentes, con experiencia en el ámbito territorial y legislativo, es considerada un refuerzo importante para el gabinete. Machicote y Gaitán aportarán su conocimiento en distritos clave, mientras que Maza ofrecerá su expertise técnica y administrativa, lo cual es vital en un contexto que exige eficiencia en la gestión.

Se prevé que en las próximas horas se formalicen los decretos de designación, iniciando así una nueva etapa institucional. El objetivo de estos cambios es no solo mejorar la administración de las áreas correspondientes, sino también fortalecer la interacción con diversos sectores para implementar políticas efectivas que respondan a las necesidades de la comunidad.

La incorporación de estos nuevos secretarios es vista como un paso hacia la consolidación de un gabinete que enfrente los retos actuales y futuros, especialmente en áreas como la salud, la economía y la infraestructura, buscando siempre el compromiso con la mejora continua y la atención a las demandas de los ciudadanos.