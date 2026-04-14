Martes, 14 de Abril 2026
Quintela se retira de la política: fin de una era en La Rioja
Política

Quintela se retira de la política: fin de una era en La Rioja

Ricardo Quintela anunció que no buscará un tercer mandato, lo que desencadena una intensa lucha por la sucesión en el Partido Justicialista. Este cambio altera el panorama político en La Rioja y prepara el terreno para nuevas candidaturas en las próximas elecciones.

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El gobernador Ricardo Quintela anunció oficialmente que no buscará un tercer mandato al frente del Ejecutivo riojano, marcando el inicio de una nueva etapa de transición en el Partido Justicialista. Esta decisión, comunicada en un contexto de especulaciones sobre reformas constitucionales, implica que su gestión concluirá al finalizar el actual mandato, respetando los plazos establecidos por la Carta Magna provincial.

El anuncio altera las dinámicas políticas en La Rioja, acelerando la carrera por la sucesión. A medida que se acercan las elecciones, los sectores políticos comienzan a posicionarse y surgen especulaciones sobre posibles candidatos. El Partido Justicialista deberá trabajar en la consolidación de un representante que mantenga la herencia política de Quintela.

Desde su asunción en 2020, Quintela ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo la crisis económica y la pandemia de COVID-19, mientras se ha centrado en el desarrollo de la infraestructura provincial. Su decisión de no postularse podría ser un intento de fortalecer al partido y evitar una fragmentación interna.

La situación también ofrece una oportunidad a los partidos opositores para reagruparse y presentar alternativas viables ante los votantes. El Gobierno provincial debe consolidar su base electoral en un panorama donde la competencia se intensifica.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela reelección política provincial partido justicialista elecciones
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