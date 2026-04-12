Domingo, 12 de Abril 2026
Rechazo de concejales pone en riesgo el futuro laboral de 12.000 beneficiarios en La Rioja
Política

Rechazo de concejales pone en riesgo el futuro laboral de 12.000 beneficiarios en La Rioja

Cerca de 12.000 riojanos se verán afectados por recortes en el Programa "Volver al Trabajo", que implicarán la pérdida de más de 11.000 millones de pesos anuales en la economía local. La medida, criticada por el Frente Justicialista, profundiza la desigualdad y afecta el consumo en la región.

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El bloque del Frente Justicialista en el Concejo Deliberante de la Capital rechazó un Proyecto de Declaración que buscaba frenar las bajas en el programa nacional “Volver al Trabajo”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano. La iniciativa no fue aprobada debido al voto negativo de la mayoría de los concejales durante la Sesión Ordinaria N° 1065.

Los autores del proyecto manifestaron que el recorte no es un reordenamiento administrativo, sino un ataque a la subsistencia de miles de ciudadanos. La normativa está vinculada a la Ley de Emergencia Social N° 27.354, que protege a los trabajadores de la economía popular. Actualmente, se señala que el monto de asistencia es de apenas $78.000 y que ha estado congelado durante dos años, lo que ha agravado la situación por la inflación.

Se estima que aproximadamente 12.000 personas en La Rioja se verán afectadas, de las cuales 7.500 pertenecen a la ciudad Capital. Este recorte no solo impactará a las familias, sino que también tendrá repercusiones en el consumo interno, con una proyección de más de 11.000 millones de pesos que dejarán de circular en la economía local. Durante el debate, se cuestionó la dirección del ajuste nacional, denunciando que favorece a estructuras de poder a expensas de los sectores más vulnerables.

Etiquetas: argentina política recorte en programas sociales concejo deliberante emergencia social impacto económico
TL;DR

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