Reforma de la Ley de Glaciares genera expectativa en La Rioja antes del debate de diputados

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Este miércoles 8 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación se reunirá para discutir el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, promovida por el Ejecutivo y sectores vinculados a la actividad minera, busca modificar los límites de las áreas protegidas y facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en zonas actualmente restringidas.

El debate se generó en un contexto de creciente interés económico por recursos como el litio y el cobre, que ha elevado la normativa ambiental en la agenda pública. La propuesta más controvertida es el cambio en la definición de área "periglacial", donde el sector minero argumenta que la legislación actual obstaculiza inversiones cruciales para el ingreso de divisas, mientras que científicos y ambientalistas advierten sobre el riesgo que representa para las reservas de agua dulce del país.

Organizaciones ambientales han convocado a movilizaciones frente al Congreso el mismo día de la sesión, ante la urgencia del tratamiento. Los grupos que apoyan la reforma afirman que es esencial equilibrar la protección ambiental con el crecimiento económico necesario para el desarrollo provincial. Se anticipa que la votación será reñida y podría extenderse hasta la madrugada, reflejando las tensiones existentes entre el desarrollo y la conservación en Argentina.