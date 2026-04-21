Reforma electoral de Milei: cambios en el financiamiento afectarán a la provincia

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El presidente Javier Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento político. La iniciativa también incluye la implementación de Ficha Limpia, destinada a impedir que personas con condenas por corrupción puedan postularse a cargos públicos.

Milei justificó la reforma argumentando que busca “terminar con la impunidad” y mejorar la transparencia en el proceso electoral. En su mensaje en redes sociales, destacó que el nuevo esquema de financiamiento se orientará a reducir la dependencia de recursos públicos en la política, eliminando privilegios que han caracterizado al sistema actual.

La propuesta surge en un contexto de creciente desconfianza hacia los partidos políticos, con el objetivo de simplificar la selección de candidatos y reducir los costos de las elecciones internas. Además, la Ficha Limpia ha sido bien recibida por sectores que demandan una política más ética y transparente.

El anuncio se produce en un momento crítico para Argentina, donde los desafíos económicos y sociales son evidentes. Se anticipa un intenso debate en el Congreso, especialmente ante la oposición que podría cuestionar varios aspectos de la reforma.