Reforma en ascensos policiales: ¿cómo afectará a los efectivos de La Rioja?

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En la sede del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, se llevó a cabo una reunión entre el Ministro Miguel Zárate y representantes del Círculo de Oficiales de la Policía, incluyendo al Comisario Pablo Arrieta y al Comisario Inspector Diego Nieto. Este encuentro tuvo como eje central la promoción de un nuevo esquema de ascensos dentro de la fuerza policial, enfocado en la especialización y la gestión de la seguridad ciudadana.

La iniciativa busca reformar el reglamento de promociones para los Oficiales Superiores, incluyendo a los Comisarios Inspectores, Mayores y Generales. Se pretende transformar el ascenso en un proceso de validación profesional estratégica, priorizando la capacitación sobre la burocracia. Durante la reunión, el Subjefe de la Policía, Crio. Gral. René Molina, destacó que los nuevos requisitos no deben verse como un obstáculo, sino como una herramienta para fortalecer la jerarquía de la fuerza.

Este cambio de enfoque en la gestión de la Policía tiene como objetivo elevar la calidad del servicio mediante la formación y especialización de los oficiales. Se espera que la reforma no solo mejore la eficiencia operativa, sino que también fomente una cultura de excelencia dentro de la institución, beneficiando así la relación entre la ciudadanía y la policía en un contexto donde la seguridad es una preocupación constante.