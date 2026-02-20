Viernes, 20 de Febrero 2026
Reforma laboral aprobada: Diputados marcan un cambio significativo con 135 votos a favor
Reforma laboral aprobada: Diputados marcan un cambio significativo con 135 votos a favor

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con 135 votos a favor, tras la eliminación del artículo 44 que afectaba licencias médicas. En medio de protestas, el Senado deberá ratificarla para convertirla en ley. Las manifestaciones resultaron en al menos 12 detenidos.

Redacción
Hace 3 h 1 min de lectura
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, que ahora será enviado al Senado para su ratificación. Esta reforma incluye la eliminación del artículo 44, que limitaba las licencias médicas y establecía recortes salariales para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La aprobación se dio en un contexto de tensión, con movilizaciones y un paro general de la CGT. El oficialismo logró unificar sus votos con el apoyo de diferentes bloques, incluyendo Fuerzas del Cambio y Innovación Federal. Se convocó a un plenario de comisiones para mañana a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y tratar el proyecto el viernes 27 de febrero.

Durante la sesión, el peronismo intentó suspender el debate alegando falta de quórum, pero no tuvo éxito. Al menos 12 personas fueron detenidas en las protestas que se desarrollaban en la Plaza del Congreso, según informes de la Policía de la Ciudad.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1763 articles →

