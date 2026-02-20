Reforma laboral aprobada: Diputados marcan un cambio significativo con 135 votos a favor

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, que ahora será enviado al Senado para su ratificación. Esta reforma incluye la eliminación del artículo 44, que limitaba las licencias médicas y establecía recortes salariales para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La aprobación se dio en un contexto de tensión, con movilizaciones y un paro general de la CGT. El oficialismo logró unificar sus votos con el apoyo de diferentes bloques, incluyendo Fuerzas del Cambio y Innovación Federal. Se convocó a un plenario de comisiones para mañana a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y tratar el proyecto el viernes 27 de febrero.

Durante la sesión, el peronismo intentó suspender el debate alegando falta de quórum, pero no tuvo éxito. Al menos 12 personas fueron detenidas en las protestas que se desarrollaban en la Plaza del Congreso, según informes de la Policía de la Ciudad.