Sábado, 18 de Abril 2026
Reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental generan expectativas en el Senado
Política

Reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental generan expectativas en el Senado

El Gobierno nacional presentó dos reformas clave al Congreso, enfocadas en Salud Mental y Discapacidad, buscando reactivar la agenda legislativa en un contexto político complejo. La respuesta de los sectores políticos y la ciudadanía será fundamental para su avance.

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El Gobierno nacional ha presentado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas. Ambas iniciativas han ingresado por la Cámara de Senadores, donde se prevé un tratamiento ágil debido a la mayoría que ha construido el oficialismo.

La decisión se tomó tras una reunión en la Casa Rosada con la participación de figuras clave como Karina Milei y Martín Menem. Además de estas reformas, el Ejecutivo planea acelerar el tratamiento de otros proyectos como la ley de Hojarasca, que podría ser debatida en comisión el martes y, si no hay contratiempos, llevarse al recinto al día siguiente.

El contexto político actual es desafiante, y el Gobierno busca fortalecer su posición mediante estas iniciativas que tienen como fin el bienestar social y la protección de derechos fundamentales. El desarrollo de estas reformas en los próximos días será crucial, y la reacción de los distintos sectores políticos y de la ciudadanía será determinante para su viabilidad.

Etiquetas: argentina gobierno nacional reforma ley salud mental reforma ley discapacidad política congreso
TL;DR

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