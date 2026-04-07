Tarjeta Naranja X enfrenta sanciones por incumplimientos en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La entidad financiera Naranja X ha sido multada por la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor tras comprobarse su incumplimiento de normativas que protegen a los usuarios. La sanción fue anunciada por el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, en el marco de las políticas de defensa del consumidor.

La multa se fundamenta en violaciones a los artículos 4, 5 y 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que regulan el deber de información y la protección de la salud y seguridad de los consumidores. Las acciones de control se intensifican en la provincia, subrayando la importancia de que los ciudadanos denuncien irregularidades que puedan afectar sus derechos.

La Secretaría de Industria, PyMES y Comercio enfatiza que estas medidas son cruciales para garantizar el cumplimiento de la legislación y proteger a los consumidores de conductas abusivas. Con el objetivo de fomentar la transparencia en las relaciones comerciales, el Gobierno provincial reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, animando a la población a mantenerse informada y activa.