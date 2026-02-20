Viernes, 20 de Febrero 2026
Tere Luna exige mayor diálogo tras los recientes cambios en el gabinete provincial
Política

Tere Luna exige mayor diálogo tras los recientes cambios en el gabinete provincial

Tere Luna exige diálogo institucional ante la falta de respuestas en la gestión municipal y denuncia el deterioro de la infraestructura en los barrios, incluyendo un nuevo proyecto para el Barrio Angelelli.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
La Secretaria Legislativa Tere Luna expresó su preocupación por la falta de diálogo institucional en medio de los recientes cambios en el gabinete municipal. A través de sus redes sociales, destacó que la administración actual no consulta a los dirigentes, lo que limita la representación de los reclamos de la comunidad.

Luna criticó el estado de la infraestructura de la ciudad y la falta de respuestas a las inquietudes de los vecinos. Resaltó que sus intentos de colaborar con el nuevo secretario de Servicios Públicos, Fernando Bustos, han sido infructuosos, y subrayó que a menudo es ignorada cuando transmite críticas constructivas sobre el deterioro de las calles.

La funcionaria también se refirió al trato que recibe del entorno del intendente, diferenciando su comunicación directa con él de la interacción con sus asesores. A pesar de sus inquietudes, enfatizó que su intención es contribuir a resolver los problemas de los barrios.

Finalmente, Luna recordó un proyecto para el Barrio Angelelli en su 40° aniversario, presentado por el concejal Pablo Herrera, que busca mejorar la presencia cultural y urbanística del sector. “Hago votos para que esto cambie, y que quienes queremos aportar, seamos escuchados”, concluyó.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial diálogo institucional infraestructura política barrios riojanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1767 articles →

