Tere Luna exige mayor diálogo tras los recientes cambios en el gabinete provincial

La Secretaria Legislativa Tere Luna expresó su preocupación por la falta de diálogo institucional en medio de los recientes cambios en el gabinete municipal. A través de sus redes sociales, destacó que la administración actual no consulta a los dirigentes, lo que limita la representación de los reclamos de la comunidad.

Luna criticó el estado de la infraestructura de la ciudad y la falta de respuestas a las inquietudes de los vecinos. Resaltó que sus intentos de colaborar con el nuevo secretario de Servicios Públicos, Fernando Bustos, han sido infructuosos, y subrayó que a menudo es ignorada cuando transmite críticas constructivas sobre el deterioro de las calles.

La funcionaria también se refirió al trato que recibe del entorno del intendente, diferenciando su comunicación directa con él de la interacción con sus asesores. A pesar de sus inquietudes, enfatizó que su intención es contribuir a resolver los problemas de los barrios.

Finalmente, Luna recordó un proyecto para el Barrio Angelelli en su 40° aniversario, presentado por el concejal Pablo Herrera, que busca mejorar la presencia cultural y urbanística del sector. “Hago votos para que esto cambie, y que quienes queremos aportar, seamos escuchados”, concluyó.