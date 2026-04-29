Miércoles, 29 de Abril 2026
Creciente consumo de alcohol y vapeadores en adolescentes alarma a expertos en La Rioja
Salud

Creciente consumo de alcohol y vapeadores en adolescentes alarma a expertos en La Rioja

El aumento del consumo de alcohol, bebidas energizantes y vapeadores en adolescentes es alarmante, con un inicio en edades cada vez más tempranas. La reunión en La Rioja busca estrategias conjuntas para abordar esta problemática.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las autoridades han emitido una alerta sobre el aumento del consumo de alcohol, bebidas energizantes y vapeadores entre los adolescentes, según un análisis reciente. Este estudio, basado en una encuesta nacional a estudiantes de secundaria, muestra un incremento en el uso de estas sustancias en comparación con datos de 2014.

El funcionario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) subrayó que el consumo temprano afecta a jóvenes menores de 18 años, con edades que van desde los 12 hasta los 17 años. Destacó que, aunque la marihuana también está presente, su uso se mantiene relativamente estable.

Otro aspecto alarmante es el creciente consumo de estas sustancias durante el embarazo, lo que genera preocupación por las repercusiones en la salud de los recién nacidos. Este fenómeno ha comenzado a ser visible desde 2024 y actualmente se encuentra bajo estudio.

En una reunión reciente en La Rioja, se abordaron estos problemas con provincias de la región Cuyo, buscando avanzar en políticas conjuntas para prevenir el consumo de sustancias en adolescentes, resaltando la importancia de diseñar acciones efectivas que respondan a la realidad de los jóvenes en todo el país.

Etiquetas: argentina sedronar consumo de sustancias adolescentes políticas públicas prevención
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3439 articles →

Artículos relacionados

Estudio de UNdeC muestra una alarmante caída del 43% en la natalidad en La Rioja

Denuncian negligencia en el Hospital de la Madre y el Niño tras fallo judicial en caso Simón

La Campaña de Invierno en La Rioja busca proteger a la población de enfermedades respiratorias
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar