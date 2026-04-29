Creciente consumo de alcohol y vapeadores en adolescentes alarma a expertos en La Rioja

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Las autoridades han emitido una alerta sobre el aumento del consumo de alcohol, bebidas energizantes y vapeadores entre los adolescentes, según un análisis reciente. Este estudio, basado en una encuesta nacional a estudiantes de secundaria, muestra un incremento en el uso de estas sustancias en comparación con datos de 2014.

El funcionario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) subrayó que el consumo temprano afecta a jóvenes menores de 18 años, con edades que van desde los 12 hasta los 17 años. Destacó que, aunque la marihuana también está presente, su uso se mantiene relativamente estable.

Otro aspecto alarmante es el creciente consumo de estas sustancias durante el embarazo, lo que genera preocupación por las repercusiones en la salud de los recién nacidos. Este fenómeno ha comenzado a ser visible desde 2024 y actualmente se encuentra bajo estudio.

En una reunión reciente en La Rioja, se abordaron estos problemas con provincias de la región Cuyo, buscando avanzar en políticas conjuntas para prevenir el consumo de sustancias en adolescentes, resaltando la importancia de diseñar acciones efectivas que respondan a la realidad de los jóvenes en todo el país.