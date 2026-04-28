Denuncian negligencia en el Hospital de la Madre y el Niño tras fallo judicial en caso Simón

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La investigación sobre la muerte del pequeño Simón ha tomado un giro significativo con la decisión de la Justicia de rechazar el pedido de nulidad presentado por la defensa de los acusados, confirmando así la imputación por homicidio culposo de los licenciados Paz y Vanina Gómez. El abogado querellante, Sergio Gómez, destacó la contradicción en los argumentos de la defensa, que intentó invalidar el proceso alegando imprecisiones en la acusación.

Gómez también advirtió sobre la necesidad de expandir la investigación más allá de los imputados actuales, señalando una estructura de negligencia dentro del nosocomio. Afirmó que la falta de profesionales de mayor jerarquía durante el parto fue alarmante, ya que la cesárea fue realizada por una médica residente. El abogado enfatizó que los médicos de planta deberían haber estado involucrados en el procedimiento.

La familia de Simón ha expresado su descontento debido a la falta de respuestas del Ministerio de Salud y la dirección del hospital sobre las sanciones internas. Gómez indicó que no han recibido información sobre el resultado del sumario realizado en el Hospital de la Madre y el Niño y mostró su sorpresa al enterarse de que el licenciado Paz continúa en su puesto de trabajo.