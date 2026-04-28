Martes, 28 de Abril 2026
Estudio de UNdeC muestra una alarmante caída del 43% en la natalidad en La Rioja
Salud

Estudio de UNdeC muestra una alarmante caída del 43% en la natalidad en La Rioja

Un estudio de la UNdeC revela una caída del 43,2% en nacimientos en La Rioja entre 2014 y 2025, marcando un significativo cambio social. Esta tendencia, que afecta a América Latina, plantea desafíos y oportunidades en salud y educación.

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Un reciente estudio del Observatorio de la Realidad Social y Educativa de la Universidad de Chilecito (UNdeC) ha mostrado que el número de nacimientos en La Rioja ha disminuido un 43,2% entre 2014 y 2025. Esta cifra, aunque ligeramente inferior a la media nacional, indica un cambio significativo en la estructura social de la provincia.

Gabriel Pizarro, director del observatorio, contextualizó que esta tendencia no es exclusiva de La Rioja, sino que se refleja en toda América Latina. Las familias, que hace 40 años tenían en promedio cinco hijos, hoy tienen entre uno y dos. Este fenómeno de transición demográfica, que normalmente es gradual, se ha acelerado en la región.

En Argentina, el recambio demográfico ideal se establece en 2,1 hijos por mujer, pero actualmente la proyección es de solo 1,4. Entre los factores que contribuyen a esta baja natalidad se encuentran el cambio cultural, el acceso a la educación y las crisis económicas, que llevan a las familias a reducir el número de hijos.

Pizarro advirtió que la reducción en la base poblacional, que incluye a los niños de 0 a 14 años, junto con el aumento de adultos mayores, podría resultar en una escasez de población activa en el futuro. A pesar de estos desafíos, el director también mencionó que esta situación podría presentar oportunidades en áreas como salud, educación y nuevas tecnologías, siempre que la sociedad esté dispuesta a adaptarse.

Etiquetas: la rioja universidad de chilecito demografía natalidad cambio cultural américa latina
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