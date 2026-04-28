Martes, 28 de Abril 2026
La Campaña de Invierno en La Rioja busca proteger a la población de enfermedades respiratorias
Salud

La Campaña de Invierno en La Rioja busca proteger a la población de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud de La Rioja lanzó la Campaña de Invierno para reducir la mortalidad infantil por infecciones respiratorias en niños menores de 5 años. La estrategia incluye vacunación y fortalecimiento de atención médica.

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Con el fin de disminuir la mortalidad infantil por infecciones respiratorias, el Ministerio de Salud de La Rioja lanzó una nueva edición de la Campaña de Invierno. Este programa integral abarca vacunación, vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento del primer nivel de atención. El evento de lanzamiento reunió a autoridades sanitarias y equipos del Hospital de la Madre y el Niño, así como representantes de centros de salud de toda la provincia, quienes participaron de forma presencial y virtual.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, enfatizó la importancia de prepararse para la demanda creciente de atención médica en el contexto invernal. Destacó que el seguimiento y la prevención son esenciales para evitar que un alto número de niños enfermos llegue a los hospitales. La colaboración entre los tres niveles de atención es crucial para asegurar que los servicios de salud funcionen de manera continua.

La directora de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia, Elvira Quiles, subrayó que la campaña busca mejorar la organización del sistema sanitario, especialmente en niños menores de cinco años con problemas respiratorios. También se hizo un llamado a la comunidad para reforzar los cuidados y completar los esquemas de vacunación, sobre todo en niños pequeños y mujeres embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Etiquetas: la rioja campaña de invierno salud infantil ministerio de salud enfermedades respiratorias vacunación
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