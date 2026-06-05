Sábado, 6 de Junio 2026
Salud

La Rioja conmemora el “Día Provincial de la Memoria del VIH” con foco en la inclusión

La Rioja sancionó el “Día Provincial de la Memoria del VIH”, buscando visibilizar y generar conciencia sobre esta problemática que afecta a muchos. La colaboración entre el Gobierno y la sociedad es clave para combatir estigmas y promover derechos humanos.

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La reciente sanción del “Día Provincial de la Memoria del VIH” marca un avance significativo en la lucha contra esta enfermedad en La Rioja. Este proyecto legislativo, respaldado por diversos sectores, busca generar conciencia y visibilidad sobre la realidad de quienes conviven con el virus.

La diputada Yuliana López resaltó la importancia de la mesa de trabajo previa al tratamiento del proyecto, que incluyó a representantes del Estado y organizaciones civiles. Esta colaboración fue clave para desarrollar una propuesta que fomente la inclusión y combata los estigmas asociados al VIH.

La nueva fecha servirá como un instrumento para impulsar políticas centradas en los derechos humanos y el acceso a la información. Además, se prevé que la implementación de esta medida incluya actividades de concientización en la comunidad, contribuyendo a un cambio cultural hacia la aceptación de las personas que viven con VIH.

La legisladora subrayó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de la sociedad y las autoridades en la lucha contra el VIH/SIDA, un problema de salud pública que requiere atención y acción constantes.

Etiquetas: la rioja día provincial de la memoria VIH salud pública gobierno provincial derechos humanos
TL;DR

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