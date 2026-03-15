Madres exigen justicia por neonatos fallecidos en emotiva protesta frente al hospital

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Un grupo de madres y familias de bebés fallecidos en el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja realizó una movilización pacífica para exigir justicia y respuestas sobre las circunstancias de los decesos. La jornada estuvo marcada por el dolor y la necesidad de visibilizar la situación que enfrentan estas familias tras la pérdida de sus hijos.

Las manifestantes relataron el profundo impacto emocional que estas tragedias han tenido en sus vidas. Una madre, que perdió a su bebé Simón, expresó su angustia: “Estamos esperando respuestas todavía de qué pasó con mi bebé”, destacando el vacío que sienten ante la falta de apoyo institucional y contención psicológica. Señaló que el seguimiento tras los fallecimientos fue “casi nulo” y que no recibió el acompañamiento necesario por parte de las autoridades de salud.

Además, la movilización también buscó representar a aquellas mujeres que, afectadas por la depresión, no pudieron estar presentes. Las familias continúan su lucha por justicia, esperando que el nosocomio ofrezca las explicaciones requeridas para poder encontrar un cierre a su dolor.