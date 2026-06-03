PAMI debe asegurar acceso inmediato a medicación vital para afiliada en La Rioja

La justicia provincial ordenó a PAMI garantizar de inmediato la medicación a una afiliada de 48 años tras tres instancias sin respuesta. La abogada de la paciente denunció la vulnerabilidad extrema a la que fue sometida.

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La justicia provincial ha ordenado a PAMI proporcionar de manera inmediata la medicación necesaria a una afiliada de 48 años, tras la denuncia de su abogada, Marcela Ortega. La abogada destacó la falta de respuesta de la obra social ante situaciones críticas de salud, lo que llevó a recurrir a una medida cautelar para salvaguardar la vida de la paciente. Esta decisión judicial se produjo después de tres instancias en las que PAMI no atendió las necesidades urgentes de la afiliada.

Ortega afirmó que el PAMI intentó retrasar el cumplimiento de la cobertura médica, poniendo en riesgo la salud de la paciente. Para evidenciar el incumplimiento, fue necesario que la abogada se presentara físicamente en las oficinas de la obra social, acompañada por un escribano público. A pesar de la urgencia de la situación, la obra social apeló la medida cautelar, lo que Ortega calificó de negligente.

La abogada también se refirió a intentos de politizar el caso por parte del Dr. Amado Menem, enfatizando que su labor se centra en la defensa de los derechos de los ciudadanos y no en cuestiones políticas. Destacó la importancia de la prensa en dar visibilidad a estos conflictos, que afectan a muchos afiliados sin recursos para iniciar acciones legales. La medida cautelar tiene carácter permanente mientras se continúa con el proceso judicial.