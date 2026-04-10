Viernes, 10 de Abril 2026
La Rioja se prepara para destacar en la Feria Internacional de Turismo de 2026
Turismo

La Rioja se prepara para destacar en la Feria Internacional de Turismo de 2026

La Rioja regresará a la Feria Internacional de Turismo tras un año de ausencia, buscando reactivar su promoción turística en un contexto económico adverso. La colaboración entre el sector público y privado será clave para atraer visitantes y mitigar la crisis.

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La provincia de La Rioja participará nuevamente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), tras haber estado ausente en la última edición. Esta decisión fue confirmada por el subsecretario de Promoción y Desarrollo Turístico, Juan Contreras, quien destacó el diálogo entre el sector público y privado como clave para reactivar la promoción del destino turístico.

Contreras expresó que la participación en la feria, considerada la más importante del sector en Latinoamérica, fue bien recibida por los organizadores. Aseguró que se trabajará en conjunto con el sector privado y los municipios para presentar una oferta atractiva. Recordó que el año pasado, la ausencia de La Rioja se debió a razones económicas, aunque algunos actores privados asistieron de manera independiente.

A pesar de la difícil situación económica actual, el funcionario subrayó la importancia de la FIT como una herramienta esencial para dar visibilidad a los atractivos turísticos de la provincia. La colaboración con las comunas será crucial para desarrollar una propuesta integrada que ayude a enfrentar la crisis en el sector turístico.

Etiquetas: la rioja turismo feria internacional de turismo promoción turística crisis económica gobierno provincial
TL;DR

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