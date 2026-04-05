Domingo, 5 de Abril 2026
Turismo en Semana Santa: aumento de visitantes en Argentina, pero disminución en el gasto
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Turismo en Semana Santa: aumento de visitantes en Argentina, pero disminución en el gasto

Más de 2,8 millones de personas viajaron por Argentina durante Semana Santa, aunque el gasto total cayó un 18,9% ajustado por inflación. La estadía promedio se redujo a 2,6 noches, evidenciando un cambio hacia viajes más cortos y económicos.

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El turismo en Argentina durante el fin de semana largo de Semana Santa mostró resultados variados, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Un total de 2.852.256 personas viajaron, lo que representa un incremento del 5,6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el gasto total disminuyó, alcanzando los $808.198 millones, lo que indica un cambio en los hábitos de consumo de los turistas.

A pesar del aumento en la cantidad de viajeros, se registró una caída interanual del 18,9% en el gasto al ajustarlo por inflación. Cada persona gastó en promedio $108.982 por día, lo que equivale a una reducción real del 8,4% respecto al año previo. La estadía media también se acortó, situándose en 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025. Este comportamiento refleja un perfil de turista más cauteloso y consciente de su presupuesto.

Las redes sociales desempeñaron un papel relevante en la elección de destinos, con el 52% de los viajeros definiendo su lugar de visita gracias a recomendaciones de familiares y amigos. Asimismo, se destacó que una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante esta festividad, lo que representa el 69% de un salario medio.

Los destinos más populares, como Bariloche y Puerto Iguazú, mantuvieron altos niveles de ocupación, mientras que también se evidenció un aumento en la elección de localidades del interior y opciones más accesibles. Esto sugiere una diversificación en las preferencias de los turistas en comparación con años anteriores.

Etiquetas: argentina turismo economía Semana Santa gasto turístico CAME
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