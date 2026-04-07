Advertencia meteorológica: lluvias y vientos intensos afectan la cordillera de La Rioja

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Un alerta meteorológica ha sido emitida para la zona de la cordillera en La Rioja, donde se prevén lluvias aisladas en el departamento Chilecito. Además, se anticipan vientos con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en los departamentos de Vinchina y General Lamadrid.

Se espera la posibilidad de niebla en diversas áreas, abarcando los departamentos de Capital, Independencia, Chamical, entre otros. Las autoridades han recomendado a la población mantenerse alerta ante las condiciones climáticas que podrían impactar la movilidad y las actividades diarias, sugiriendo evitar la circulación innecesaria en las zonas más afectadas.

La Dirección de Defensa Civil de La Rioja se encuentra en estado de alerta y continuará monitoreando la situación para informar a la comunidad sobre cualquier cambio significativo. A pesar de que las precipitaciones pueden beneficiar sectores como la vitivinicultura y la olivicultura, es crucial que la población tome las precauciones adecuadas para evitar incidentes.