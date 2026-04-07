Miércoles, 8 de Abril 2026
Advertencia meteorológica: lluvias y vientos intensos afectan la cordillera de La Rioja
Clima

Advertencia meteorológica: lluvias y vientos intensos afectan la cordillera de La Rioja

Alerta meteorológica en La Rioja por lluvias y vientos fuertes, con ráfagas superiores a 60 km/h en Vinchina y General Lamadrid. Las autoridades instan a tomar precauciones.

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Un alerta meteorológica ha sido emitida para la zona de la cordillera en La Rioja, donde se prevén lluvias aisladas en el departamento Chilecito. Además, se anticipan vientos con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en los departamentos de Vinchina y General Lamadrid.

Se espera la posibilidad de niebla en diversas áreas, abarcando los departamentos de Capital, Independencia, Chamical, entre otros. Las autoridades han recomendado a la población mantenerse alerta ante las condiciones climáticas que podrían impactar la movilidad y las actividades diarias, sugiriendo evitar la circulación innecesaria en las zonas más afectadas.

La Dirección de Defensa Civil de La Rioja se encuentra en estado de alerta y continuará monitoreando la situación para informar a la comunidad sobre cualquier cambio significativo. A pesar de que las precipitaciones pueden beneficiar sectores como la vitivinicultura y la olivicultura, es crucial que la población tome las precauciones adecuadas para evitar incidentes.

Etiquetas: la rioja chilecito alerta meteorológica lluvias vientos defensa civil
TL;DR

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