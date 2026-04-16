Amancay logra una victoria épica en tiempo suplementario ante Villa San Martín en casa

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El equipo de baloncesto “Canario” comenzó con una victoria su serie de octavos de final en la Liga Argentina 2025/2026 al vencer a Villa San Martín de Resistencia por 68 a 63 en un emocionante encuentro que se definió en tiempo suplementario. La victoria se logró en la “Jaula” de calle Santa Fe, donde el equipo local tuvo que esforzarse ante un rival que mostró un juego inteligente y efectivo.

Durante la primera mitad, Villa San Martín tomó la delantera, ganando los dos primeros parciales por 16-13 y 25-22. Sin embargo, el “Canario” reaccionó en el tercer cuarto, gracias a una defensa más agresiva que le permitió recuperar el control del juego y llevarse la ventaja.

El último cuarto fue muy reñido y se definió en los segundos finales. Pablo Osores, con una acción clave, logró igualar el marcador a 59, llevando el partido a suplementario. En ese tiempo extra, el equipo riojano mostró solidez defensiva y eficacia en ataque, cerrando el partido con la victoria.

Osores se destacó con 20 puntos, mientras que Lautaro Florito y Rómulo Gusmao fueron los mejores anotadores del equipo chaqueño, con 12 puntos cada uno. El próximo encuentro se llevará a cabo el viernes a las 21.30 en La Rioja, donde Amancay buscará ampliar su ventaja.