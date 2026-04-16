Jueves, 16 de Abril 2026
Amancay logra una victoria épica en tiempo suplementario ante Villa San Martín en casa
Deportes

Amancay logra una victoria épica en tiempo suplementario ante Villa San Martín en casa

Amancay se impuso 68 a 63 en un emocionante partido contra Villa San Martín, destacándose Pablo Osores con 20 puntos. El próximo juego será este viernes a las 21.30 en La Rioja.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El equipo de baloncesto “Canario” comenzó con una victoria su serie de octavos de final en la Liga Argentina 2025/2026 al vencer a Villa San Martín de Resistencia por 68 a 63 en un emocionante encuentro que se definió en tiempo suplementario. La victoria se logró en la “Jaula” de calle Santa Fe, donde el equipo local tuvo que esforzarse ante un rival que mostró un juego inteligente y efectivo.

Durante la primera mitad, Villa San Martín tomó la delantera, ganando los dos primeros parciales por 16-13 y 25-22. Sin embargo, el “Canario” reaccionó en el tercer cuarto, gracias a una defensa más agresiva que le permitió recuperar el control del juego y llevarse la ventaja.

El último cuarto fue muy reñido y se definió en los segundos finales. Pablo Osores, con una acción clave, logró igualar el marcador a 59, llevando el partido a suplementario. En ese tiempo extra, el equipo riojano mostró solidez defensiva y eficacia en ataque, cerrando el partido con la victoria.

Osores se destacó con 20 puntos, mientras que Lautaro Florito y Rómulo Gusmao fueron los mejores anotadores del equipo chaqueño, con 12 puntos cada uno. El próximo encuentro se llevará a cabo el viernes a las 21.30 en La Rioja, donde Amancay buscará ampliar su ventaja.

Etiquetas: la rioja amancay liga argentina deportes villa san martín partido de baloncesto
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3097 articles →

Artículos relacionados

Chamical se destaca en el Regional NOA con sobresalientes victorias en Aguas Abiertas

Bayern Múnich avanza a semifinales tras eliminar a Real Madrid en un emocionante duelo

Boca confía en Leandro Brey para el superclásico tras la baja de Marchesín
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar