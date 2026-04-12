Domingo, 12 de Abril 2026
Andino avanza con fuerza en el Torneo Provincial tras vencer a Ferroviario
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Andino avanza con fuerza en el Torneo Provincial tras vencer a Ferroviario

Andino se impuso 1 a 0 a Ferroviario en Milagro, logrando el primer puesto en la Zona A del Torneo Provincial. Con un gol de Agustín Ugarte, el equipo ahora espera rival en cuartos de final. La competitividad crece y la emoción entre los hinchas se intensifica.

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Andino logró una victoria crucial al derrotar a Ferroviario por 1 a 0 en Milagro, lo que le permite ocupar el primer puesto en la Zona A del torneo organizado por la Federación Riojana. Este triunfo es significativo, ya que el equipo buscaba revancha tras perder en su debut contra el mismo rival en la capital.

El partido comenzó sin grandes emociones, con ambos equipos luchando por acercarse al arco rival, pero sin éxito en la primera mitad. Sin embargo, en el segundo tiempo, Agustín Ugarte anotó el único gol del encuentro a los 10 minutos, asegurando el triunfo para el "Torito". La defensa de Andino, dirigida por Gabriel Brizuela, se mostró sólida y logró contener los ataques del equipo local.

Con este resultado, Andino se posiciona como líder de su zona y espera conocer a su rival en los cuartos de final, que será el segundo del Grupo B. Ferroviario de Milagro, a pesar de la derrota, también clasificó en segundo lugar y se enfrentará a Juventud Sport Club de Tama en la próxima etapa. La competencia del Torneo Provincial sigue generando expectativas entre los hinchas de ambos equipos, que anticipan con entusiasmo los próximos desafíos.

Etiquetas: la rioja andino torneo provincial fútbol ferroviario zona a
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