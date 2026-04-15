Atletas de La Rioja se preparan para la gran competencia en Buenos Aires este fin de semana

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El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en Buenos Aires será la sede de la Copa Nacional de Clubes de Mayores 2026 de Atletismo, que se llevará a cabo este sábado 18 y domingo 19. Este evento reunirá a los mejores atletas del país, incluyendo a los representantes riojanos Matías Castro Ceriani y Diego Soleto.

Castro Ceriani competirá en las pruebas de 100 y 200 metros llanos, además de participar en las postas 4x100 y 4x400, representando al club Baires Track & Field. Por su parte, Soleto también estará en los 100 y 200 metros llanos, representando al Centro Provincial de Educación Física N°5. Este torneo es una oportunidad para que ambos atletas se muestren en un escenario de alto nivel.

La participación de estos deportistas no solo destaca sus logros individuales, sino que refleja el crecimiento del atletismo en La Rioja, donde más jóvenes se están involucrando en este deporte. La comunidad deportiva local ha expresado su apoyo y entusiasmo, esperando que sus representantes logren destacarse en sus pruebas.

Además, se desarrollará en simultáneo el Challenger Continental Tour, que contará con la participación de destacados atletas sudamericanos. La visibilidad que ofrece este evento puede abrir nuevas oportunidades para los corredores, quienes buscan no solo medallas, sino también experiencia valiosa para futuras competencias.