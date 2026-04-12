Domingo, 12 de Abril 2026
Bastián Aballay se prepara para un desafío en la nueva pista de Jachal este domingo
Deportes

Bastián Aballay se prepara para un desafío en la nueva pista de Jachal este domingo

Bastián Aballay competirá en Jachal este domingo, representando a la Asociación Catamarqueña de Ciclismo en la categoría 13/14 años. Este evento inaugural de la nueva pista promete atraer a numerosos aficionados, destacando el auge del ciclismo en la región. La comunidad ciclista sigue de cerca su desempeño, esperando que esta experiencia impulse su carrera.

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El ciclista Bastián Aballay representará a la Asociación Catamarqueña de Ciclismo en una competencia que se celebrará este domingo en la nueva pista de Jachal. Este evento marcará el inicio de un certamen que promete atraer a numerosos aficionados al ciclismo, destacando el creciente interés por este deporte en la región.

Aballay competirá en la categoría 13/14 años, enfrentándose a los mejores ciclistas del país. Su participación es vista como una valiosa oportunidad, ya que ha intensificado su preparación para este desafío, buscando destacar en una disciplina que ha cultivado con dedicación. A pesar de la falta de apoyo institucional en su provincia, el joven atleta continúa perseverando, demostrando que el esfuerzo puede abrir puertas en su carrera deportiva.

La nueva pista en Jachal no solo será un espacio para la competencia, sino que aspira a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del ciclismo. Se espera que la inauguración del circuito atraiga a una gran cantidad de aficionados y familias, creando un ambiente de camaradería entre los ciclistas y celebrando la pasión por este deporte en La Rioja.

Etiquetas: la rioja ciclismo competencia jachal deporte jóvenes talentos
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