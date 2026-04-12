Bastián Aballay se prepara para un desafío en la nueva pista de Jachal este domingo

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El ciclista Bastián Aballay representará a la Asociación Catamarqueña de Ciclismo en una competencia que se celebrará este domingo en la nueva pista de Jachal. Este evento marcará el inicio de un certamen que promete atraer a numerosos aficionados al ciclismo, destacando el creciente interés por este deporte en la región.

Aballay competirá en la categoría 13/14 años, enfrentándose a los mejores ciclistas del país. Su participación es vista como una valiosa oportunidad, ya que ha intensificado su preparación para este desafío, buscando destacar en una disciplina que ha cultivado con dedicación. A pesar de la falta de apoyo institucional en su provincia, el joven atleta continúa perseverando, demostrando que el esfuerzo puede abrir puertas en su carrera deportiva.

La nueva pista en Jachal no solo será un espacio para la competencia, sino que aspira a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del ciclismo. Se espera que la inauguración del circuito atraiga a una gran cantidad de aficionados y familias, creando un ambiente de camaradería entre los ciclistas y celebrando la pasión por este deporte en La Rioja.