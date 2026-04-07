Martes, 7 de Abril 2026
Boca Juniors inicia su camino en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica en Chile
Deportes

Boca Juniors inicia su camino en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica en Chile

Boca Juniors se enfrenta esta noche a Universidad Católica en su debut en la Copa Libertadores, buscando revivir la mística de sus triunfos históricos en Chile. La estadística muestra que su primer encuentro en la era dorada fue crucial para alcanzar la gloria. ¿Logrará repetir la historia en el renovado San Carlos de Apoquindo?

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Esta noche, Boca Juniors iniciará su camino en la Copa Libertadores enfrentando a la Universidad Católica de Chile en el renovado San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Este partido marca el regreso del equipo argentino a un torneo en el que anhela conquistar su séptima copa, un objetivo que ha crecido con el tiempo.

Históricamente, los enfrentamientos con los "Cruzados" han sido un paso crucial hacia el éxito, recordando el inicio de la era dorada en el año 2000. En esa ocasión, Boca llegó a Chile tras una goleada memorable y, a pesar de un primer gol en contra, logró una remontada destacada. La victoria en ese partido no solo fue un hito en la carrera del club, sino que también impulsó su avance hacia la conquista de la copa en el Morumbí.

El San Carlos de Apoquindo ha sido renovado recientemente, ofreciendo un césped moderno para este esperado debut. Tras un tiempo sin participar en el torneo, la afición espera con ansias el fin de la espera y el inicio de una nueva etapa en la competición internacional.

Etiquetas: argentina boca juniors copa libertadores universidad católica fútbol deportes
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