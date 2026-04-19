Chelcos busca recuperarse tras una abultada derrota en el Torneo Apertura

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El equipo de rugby Chelcos sufrió una dura derrota ante Los Teros en Catamarca, finalizando el partido con un marcador de 64 a 10 en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Unión Andina de Rugby. Esta derrota representa la segunda del certamen para el conjunto riojano, que había quedado libre en la primera fecha y ya había caído en su debut en el Torneo Regional Centro B.

Los únicos puntos de Chelcos fueron aportados por un try de Enzo Castro, además de una conversión y un penal ejecutado por Santino Ruiz. En la categoría Intermedia, el equipo también perdió, con un resultado de 40 a 20 a favor de Teros. Sin embargo, las chicas del equipo femenino lograron una victoria contundente de 38 a 0, destacándose en un contexto donde la categoría busca crecer y atraer más atención a nivel local.

En la tabla de posiciones, Chelcos se encuentra en una situación complicada, sin puntos en las categorías masculina e intermedia, mientras que el equipo femenino suma 5 puntos. A pesar de los desafíos actuales, el éxito del equipo femenino podría servir como un impulso para el club, que busca mejorar su rendimiento en el rugby argentino.