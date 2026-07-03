Comercios ajustan horarios para acompañar el partido de la Selección argentina este viernes

El Centro Comercial e Industrial aconseja a los comercios cerrar antes del partido de la Selección Argentina a las 19, mientras que kioscos y restaurantes seguirán abiertos por el aumento en ventas.

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Este viernes, a las 19, se disputará un partido de la Selección Argentina, lo que ha motivado al Centro Comercial e Industrial a recomendar a los comercios sin movimiento durante ese horario que opten por una jornada corrida y cierren antes del inicio del encuentro. El presidente de la institución, Juan Keulyan, explicó que la sugerencia está dirigida a aquellos rubros donde la demanda disminuye notablemente.

Keulyan mencionó que hay comercios que no tiene sentido que permanezcan abiertos en ese lapso debido a la falta de clientes, sugiriendo que lo más conveniente es cerrar. Sin embargo, los kioscos y establecimientos de alimentos y bebidas podrían ver un aumento en sus ventas, por lo que se espera que permanezcan abiertos.

Es importante destacar que esta recomendación es opcional, dejando a criterio de cada comerciante cómo organizar su actividad. Además, el presidente aclaró que el partido no afecta el régimen laboral habitual, ya que no se considera un feriado. Aquellos que decidan extender la jornada laboral deberán pagar las horas extras establecidas por la legislación vigente.