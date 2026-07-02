Jueves, 2 de Julio 2026
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Comercios de La Rioja ajustan sus horarios para el partido de la Selección el viernes

una oportunidad para que los comercios ajusten sus horarios y respondan a la demanda social generada por el partido de la Selección Argentina, cerrando antes para permitir que empleados y empleadores disfruten del evento.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Comercios de La Rioja ajustan sus horarios para el partido de la Selección el viernes
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El Sindicato de Empleados de Comercio, liderado por Darío Nieto, respalda un pedido de gerentes y encargados de comercios para ajustar los horarios de atención el viernes, día del partido de la Selección Argentina. Se propone cerrar los locales entre las 17 y 18 horas, anticipando el cierre habitual que es a las 21 o 21.30 horas.

La medida busca facilitar que tanto trabajadores como empleadores puedan seguir el partido, el cual está programado para las 19 horas. Algunos comercios ya han comenzado a informar a sus clientes sobre este cambio mediante flyers. La duración del partido, que podría extenderse por tiempo suplementario o penales, ha llevado a los responsables a considerar conveniente concentrar la atención durante la jornada.

Nieto indicó que esta propuesta refleja el clima de expectativa que genera la participación de la selección en competencias internacionales. Además, se observa un respaldo entre los comerciantes, quienes creen que permitir a sus empleados disfrutar del partido fomenta un ambiente positivo y podría aumentar la satisfacción y productividad laboral.

Este tipo de cambios en los horarios comerciales demuestra una tendencia en el sector de adaptarse a las necesidades de los empleados, promoviendo un equilibrio entre la vida laboral y personal. La iniciativa podría influir en futuros ajustes en la cultura laboral en el país.

Etiquetas: argentina comercio selección argentina horario de atención fútbol sindicato de empleados de comercio
TL;DR

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