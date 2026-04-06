El Kartódromo de La Rioja se prepara para recibir a los mejores pilotos del país este domingo

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Este fin de semana, el Kartódromo de la capital será sede de la segunda fecha de la temporada automovilística, con actividades programadas tanto para la categoría de Motos como para Karting. La jornada del sábado estará dedicada a entrenamientos oficiales, permitiendo a los competidores familiarizarse con el circuito antes de la competencia del domingo.

El evento del domingo incluirá clasificaciones, series y finales, ofreciendo un espectáculo lleno de velocidad y adrenalina. En la modalidad Motard, competirán categorías como Minimotos, Cadetes y Juniors, dirigidas a jóvenes de entre 8 y 16 años. También se sumarán las categorías Promocionales y 160cc, ambas para participantes de 16 años en adelante.

El Karting contará con diversas categorías, como Sthill, Cadetes y 110cc, donde se espera la participación de jóvenes talentos y pilotos experimentados. Este evento no solo atraerá a competidores, sino que también impulsará el turismo y la economía local, convirtiéndose en un importante punto de encuentro para familias y aficionados al deporte motor.

La organización ha puesto énfasis en la seguridad y el éxito de cada jornada, reflejando su compromiso con el desarrollo del automovilismo en la región. Los seguidores del karting y motociclismo esperan ansiosos las emociones que traerán las carreras, destacando la relevancia de esta actividad en la cultura argentina.