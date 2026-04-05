Domingo, 5 de Abril 2026
Entrenadores listos para el Campeonato 2026: ¿qué sorpresas traerá La Rioja?
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Entrenadores listos para el Campeonato 2026: ¿qué sorpresas traerá La Rioja?

Ocho entrenadores se preparan para el Campeonato 2026, incluyendo a figuras como Rubén “Penca” Herrera y Cristian “Campeón” Leiva. Clubes como Independiente y Atlético Chilecito buscan revitalizarse con nuevas estrategias. ¿Qué cambios se esperan en el torneo local?

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En la previa del Campeonato 2026, se han confirmado ocho entrenadores que se preparan para iniciar la competencia. Clubes como Los Andes, Defensores de la Plata e Independiente han estado activos desde febrero en el Torneo Provincial de Clubes, lo que les otorga ventaja competitiva. Sin embargo, varios equipos, entre ellos San Buenaventura de Vichigasta, Anguinán y Joaquín Víctor González de Nonogasta, aún no han definido su cuerpo técnico.

En Newell´s de Sañogasta, se realizará una asamblea para la renovación de autoridades, donde se anticipa la confirmación de la dupla técnica Gabriel Tejada y Pedro Barrionuevo. Esta decisión busca revitalizar el rendimiento del club en el torneo local. Por otro lado, continúan en sus cargos Rubén “Penca” Herrera en Atlético Chilecito y Nelsón “Pepino” Páez en Los Chuyos.

El debut de Augusto Páez como director técnico de Unión de Malligasta y Braian Bordón en Estrella Roja indica una tendencia de continuidad familiar en la dirección técnica. Además, Enrique “Kike” Ríos se ha incorporado a Newell´s de Chilecito, mientras que “Jony” Ciar seguirá en Independiente a pesar de la eliminación del torneo provincial.

Etiquetas: chilecito torneo provincial de clubes fútbol entrenadores deportes nueva temporada
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