Entrenadores listos para el Campeonato 2026: ¿qué sorpresas traerá La Rioja?

En la previa del Campeonato 2026, se han confirmado ocho entrenadores que se preparan para iniciar la competencia. Clubes como Los Andes, Defensores de la Plata e Independiente han estado activos desde febrero en el Torneo Provincial de Clubes, lo que les otorga ventaja competitiva. Sin embargo, varios equipos, entre ellos San Buenaventura de Vichigasta, Anguinán y Joaquín Víctor González de Nonogasta, aún no han definido su cuerpo técnico.
En Newell´s de Sañogasta, se realizará una asamblea para la renovación de autoridades, donde se anticipa la confirmación de la dupla técnica Gabriel Tejada y Pedro Barrionuevo. Esta decisión busca revitalizar el rendimiento del club en el torneo local. Por otro lado, continúan en sus cargos Rubén “Penca” Herrera en Atlético Chilecito y Nelsón “Pepino” Páez en Los Chuyos.
El debut de Augusto Páez como director técnico de Unión de Malligasta y Braian Bordón en Estrella Roja indica una tendencia de continuidad familiar en la dirección técnica. Además, Enrique “Kike” Ríos se ha incorporado a Newell´s de Chilecito, mientras que “Jony” Ciar seguirá en Independiente a pesar de la eliminación del torneo provincial.