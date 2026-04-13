Lunes, 13 de Abril 2026
Estudiantes logra una victoria clave y se clasifica a cuartos de final del Torneo Provincial
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Estudiantes logra una victoria clave y se clasifica a cuartos de final del Torneo Provincial

Estudiantes de La Rioja avanzó a cuartos de final del Torneo Provincial tras vencer 2 a 1 a Juventud Sport, destacando la actuación de Federico Fuentesse y Francisco Valera. El equipo local, bajo la dirección de Luis Díaz, mostró solidez defensiva y se perfila como candidato en la competencia.

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Estudiantes de La Rioja logró avanzar a los cuartos de final del Torneo Provincial tras vencer a Juventud Sport de Tama por 2 a 1 en un partido disputado en el estadio de Vargas. La victoria se celebró en un ambiente de alegría para el equipo de barrio Pango, que se aseguró tres puntos importantes en su condición de local.

El encuentro comenzó con una intensa lucha en el mediocampo, donde Juventud buscó abrir el marcador pero no tuvo éxito. A los 19 minutos, Federico Fuentesse aprovechó un espacio en el área para anotar el primer gol. Estudiantes, dirigido por Luis Díaz, se reacomodó y mostró solidez defensiva mientras mantenía la ventaja.

En el segundo tiempo, Estudiantes amplió su ventaja a 2 a 0 gracias a un gol de Francisco Valera tras un rebote. Aunque Juventud descontó con un gol de Blas Marino, el equipo local se mantuvo firme en defensa y logró asegurar su clasificación a los cuartos de final. Este triunfo representa un impulso significativo para Estudiantes en el torneo.

Etiquetas: la rioja estudiantes de la rioja torneo provincial fútbol victoria
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