Jazmín Ortenzi brilla en la Copa Colsanitas y avanza a semifinales en Bogotá

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El gran presente de Jazmín Ortenzi se topó contra la mejor del certamen y por eso la riojana no pudo conseguir el boleto a la final en la "Copa Colsanitas 2026", el Torneo WTA 250 que se disputa en Bogotá, Colombia, repartiendo 283 mil dólares en premios y puntos para el ranking.

En uno de los encuentros correspondientes a las semifinales que se jugó este sábado, Ortenzi (206º) cayó en sets corridos, por 6/7 y 2/6, ante la checa Marie Bauzková, la máxima favorita al título y 32º WTA.

Pese a la diferencia de jerarquía y experiencia, la riojana dio batalla y se transformó un hueso duro de roer para la europea. El primer set fue muy disputado, donde Ortenzi logró reponerse de un arranque adverso (2/5), ganó tres puntos consecutivos y luego forzó el tie break.

Allí, la checa terminó prevalenciendo en el momento clave, se impuso mediante un ajustado 7/5 y a partir de allí, encaminó la victoria. Es que Ortenzi no pudo mantener la paridad en el segundo set, Bauzková dominó con solidez y terminó concretando la victoria en sets corridos.

Sin embargo, esta derrota no empaña en nada la gran semana que tuvo Jazmín Ortenzi en Bogotá, en la cual tuvo una actuación consagratoria, logrando sus primeras victorias en un certamen de esta jerarquía y sumando casi cien puntos para el ranking, que le permitirán meterse entre las 200 mejores del mundo y a partir de esto, replantearse cuál será la agenda de competencias de aquí en adelante.

La gran performance de Ortenzi adquiere aún más valor, debido a que para meterse en el main draw, tuvo que sortear dos instancias de la qualy, donde derrotó a la local Sara Lorenzo Avellaneda por 6/2 y 6/0, y a la armenia Elina Avanesian por 6/1 y 6/3.

Ya en el cuadro principal, se impuso ante la española Irene Burillo por 6/1 y 6/4, logrando su primera victoria en un WTA 250.

En octavos de final, Ortenzi logró otra actuación mejorable y un hecho histórico, ya que al ganarle a la local Camila Osorio por un doble 7/6, obtuvo el triunfo ante la rival mejor rankeada (el anterior era ante la georgiana Ekaterine Gorgodze cuando estaba 110º, por el WTA 125 de Tucumán 2025), ya que la colombiana se encuentra en el puesto 58º y es la primera rival que vence dentro del top 100.

Además, Osorio era la gran favorita del público, la tercera mejor preclasificada y defensora del título, el cual ya había ganado en tres oportunidades.

El siguiente paso, en los cuartos de final, fue ante Julia Riera, a quien superó por 6/7, 6/3 y 6/2, quedándose con el duelo argentino y transformándose en la gran revelación del certamen. Ya en semifinales, sucedió lo dicho: la riojana se topó ante la favorita y no pudo prolongar su racha triunfal.

Por haber llegado hasta semifinales, Jazmín Ortenzi sumará 94 puntos, lo cual le permitirá ascender hasta el puesto 170 aproximadamente. Esto le permitirá replantearse cuáles serán los torneos que afrontará en las próximas semanas, donde buscará consolidarse y dar el gran salto.